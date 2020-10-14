هاتريك نيمار يقوده لكتابة التاريخ وانتصار البرازيل ضد بيرو

قاد نيمار دا سيلفا منتخب بلاده البرازيل للفوز بنتيجة 4-2 أمام مضيفه بيرو ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

نيمار سجل هاتريك وريتشارليسون هدفا في المقابل سجل أندري كارييو وريناتو تابيا هدفي بيرو.

تقدم أندريا كارييو لبيرو في الدقيقة 6 بتسديدة رائعة للغاية وبدا وكأن منتخب بلاده قريب من مفاجأة السليساو.

وأهدر روبيرتو فيرمينو انفرادا بعد تمريرة رائعة وضعته في مواجهة المرمى، لكنه سدد الكرة في جسد حارس بيرو في الدقيقة 14.

وتحصل نيمار على ركلة جزاء ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 28.

وأرسل رينان لودي عرضية رائعة على رأس فيرمينو في الدقيقة 41 لكن المهاجم وضعها بجوار القائم.

وأضاف تابيا الهدف الثاني لبيرو في الدقيقة 60 بعد تسديدة من جيفرسون فارفان ليغير مسارها ويسكنها الشباك.

ومن خلال ركنية في الدقيقة 64 وصلت على رأس فيرمينو ليعدل الكرة أمام ريتشارليسون داخل منطقة الست ياردة ليسجل التعادل.

وشهدت آخر 10 دقائق من اللقاء الكثير من اللحظات المشتعلة، تحصل نيمار على ركلة جزاء في الدقيقة 83 سجلها هدفا، وطُرد كارلو كاسيدا في الدقيقة 86.

وأضاف نيمار الهدف الرابع للبرازيل والثالث له، بعد انطلاق من إيفرتون ريبيرو البديل الذي سدد الكرة لكنها ارتطمت في القائم ليتابعها نجم سان جيرمان ويسجل الهاتريك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذه الأهداف تخطى نيمار رقم الأسطورة البرازيلية رونالدو وأصبح ثاني الهدافين التاريخيين للمنتخب برصيد 64 هدفا بفارق هدفين عن الظاهرة.

فيما يتصدر بيليه قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل برصيد 77 هدفا.

وتواجه البرازيل فنزويلا يوم 12 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات، فيما تواجه بيرو نظيرتها تشيلي.