البنك الأهلي لـ في الجول: اجتماع مع لجنة الكرة لتحديد شكل الاستعداد للممتاز.. وحفل تكريم للفريق

كشف محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة في نادي البنك الأهلي، بأن مجلس الإدارة ولجنة الكرة بدأوا في الاجتماعات لتحديد شكل الاستعداد للموسم الجديد.

وصعد البنك الأهلي للممتاز عبر مجموعة الصعيد.

وقال عبد المنعم لـ FilGoal.com: "صعدنا للدوري الممتاز لنكون في مكان يليق باسم البنك الأهلي. الاحتفالات ستستمر ليوم واحد فقط وسنعقد حفل تكريم للفريق".

وشدد "سنحدد شكل التخطيط للموسم الجديد مثلما خططنا في بداية الموسم الجاري للصعود للممتاز".

وكشف "التخطيط بين مجلس الإدارة ولجنة الكرة والجهاز الفني سبب الصعود وقمنا بدراسة ملاعب الصعيد، ولاعب الكرة الجيد يستطيع المشاركة في أي مجموعة سواء القاهرة أو الصعيد أو بحري".

وأردف "مباراة بترول أسيوط كانت مباراة قتالية للاعبين والحفاظ علي الثبات النفسي، ولكن أصعب مباراة كانت ضد شبان قنا لأنها المباراة الأولي بعد العودة من النشاط".