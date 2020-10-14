موندو ديبورتيفو: برشلونة مهتم بضم بوجبا وألابا.. النادي سيغير توجهه في سوق الانتقالات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 11:02

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - ولفرهامبتون

أبدى نادي برشلونة اهتمامه بضم الثنائي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن الوضع الاقتصادي الحالي تسبب في تقليل دخل النادي كثيرا بسبب وباء كوفيد 19، وبالتالي تغير وضع الفريق في سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أنه بسبب هذا السبب فتحديد صفقات الفريق في السوق تغير إلى اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وعين الفريق على الثنائي بوجبا (27 عاما) وألابا (28 عاما).

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وقال التقرير إن ألابا كان دائما ضمن دائرة اهتمامات برشلونة أما بوجبا فقد لفت انتباه النادي بدوره لفترة طويلة.

وألمح التقرير إلى أسماء مثل سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وأريك ميليك مهاجم نابولي وأوريول روميو لاعب وسط ساوثامبتون وخوان بيرنات ظهير باريس سان جيرمان وجيانلويجي دوناروما حارس ميلان كلاعبين تنتهي عقودهم قريبا ومن الممكن أن يسعى برشلونة لضمهم.

برشلونة ضم خلال السوق الصيفية ميراليم بيانتش وترينكاو وسيرجينو ديست وماتيوس فيرنانديز وبيدري، كما رحل عنه خلال نفس السوق، رافينيا ألكانتارا وأردا توران وأرتورو فيدال ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش ومارك كوكوريا وكارليس بيريز ونيلسون سيميدو وأرثر.

في إسبانيا سوق الانتقالات
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