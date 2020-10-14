مصدر بـ بيراميدز لـ في الجول: اتجاه لرحيل الثلاثي الأجنبي مقابل عروض مالية مناسبة

يسود اتجاه داخل نادي بيراميدز لرحيل ثلاثي الفريق الأجنبي، جون أنتوي وعمر العيوني وويلفريد كانون، حسبما أشار مصدر داخل النادي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "هناك اتجاه لرحيل الثلاثي، والتعاقد مع لاعبين آخرين مميزين".

ولكن المصدر شدد "بيراميدز سيبحث عن بيع اللاعبين بأرقام كبيرة، وفي حال عدم وصول عرض مالي مناسب، لن يرحل أي منهم عن صفوف الفريق".

أنتوي صاحب الـ 28 عاما، انضم لبيراميدز في صيف 2019. المهاجم الغاني سجل 15 هدفا في 43 مباراة.

أما التونسي العيوني، فسجل هدفين وصنع 4 في 19 مباراة من مركز الجناح.

والمدافع الإيفواري ويلفريد كانون فلعب 25 مباراة هذا الموسم وسجل هدفا.

ويضم بيراميدز من الأجانب كذلك الأوغندي لومالا عبده، والبوركينابي إريك تراوري.