مواعيد مباريات الأربعاء 14 أكتوبر.. الجيش يواجه بيراميدز في الكأس وإيطاليا ضد هولندا

يواجه نادي الجونة مضيفه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز في الخامسة عصرا ويذاع على قناة "أون سبورتس 2".

ويستضيف نادي طلائع الجيش نظيره بيراميدز في الثامنة والنصف مساء ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر على قناة "أون تايم سبورتس".

وتشهد مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية عدة منافسات قوية، إذ تواجه كرواتيا نظيرتها فرنسا في الثامنة و45 دقيقة مساء على قناة "بي إن سبورتس 4".

وتستضيف إنجلترا نظيرتها الدنمارك في نفس الموعد على قناة "بي إن سبورتس 2".

وتقام مواجهة إيطاليا ضد هولندا في نفس الموعد على قناة "بي إن سبورتس 1".

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