الإكوادور تسقط أوروجواي برباعية في مباراة سيطرة الـ VAR

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 01:17

كتب : FilGoal

الإكوادور - أوروجواي - تصفيات كأس العالم 2022

أسقط منتخب الإكوادور نظيره الأوروجوياني في فخ الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

مباراة كادت أن تشهد نتيجة تاريخية بعدما ألغت تقنية الفيديو هدفين لأوروجواي وهدف للإكوادور، مع هدف ملغي لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة.

أصحاب الأرض ردوا على الخسارة الثقيلة من أوروجواي في كوبا أمريكا 2019 والتي انتهت بالخسارة برباعية دون مقابل.

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فوز هو الثالث على التوالي للإكوادور على أرضية ميدانهم أمام أوروجواي.

الدقيقة الرابعة عشر شهدت هدف التقدم للإكوادور عبر أنخيل مينا، هدف هو الأول لمنتخب الإكوادور منذ نوفمبر 2019، إذ فشلوا في هز شباك كولومبيا وديا والأرجنتين بالجولة الماضية منذ الفوز على تيرنداد وتاوباجو 3-0.

وبعد 4 دقائق سجل لويس سواريز هدفا ألغى بعد مطالعة تقنية الفيديو، ثم عادت التقنية مجددا للظهور وألغت هدفا لأصحاب الأرض بسبب لمسة يد.

الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع شهدت هدفا للمنتخب المُلقب بـ "التري" سجله ميشيل استرادا.

الشوط الثاني شهد تغييرات من العجوز أوسكار تاباريز مدرب أوروجواي بإشراك نيكولاس ديلا كروز وداروين نونيز بدلا من براين رودريجيز وناتيهان نانديز لتعزيز الهجوم.

لكن استرادا سجل الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد دقيقتين من إلغاء هدف لأوروجواي بداعي لمسة يد عقب العودة لتقنية الفيديو.

جونزالو بلاتا سجل الهدف الرابع بمهارة كبيرة قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء لتصبح النتيجة 4-0 لإكوادور.

لويس سواريز سجل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 83 والخامسة من الوقت بدلا من الضائع تصدر بها ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم عبر تاريخ القارة اللاتينية برصيد 24 هدفا وبفارق هدفين عن ليونيل ميسي.

هدف سواريز الأول من علامة الجزاء كان التسديدة الأولى لأوروجواي على مرمى الإكوادور، وهو ما حدث لأول مرة منذ 10 سنوات في تاريخ مشاركات الفريق الرسمية.

كما أصبح الأوروجوياني أفضل هداف في تاريخ المباريات الرسمية للقارة اللاتينية برصيد 40 هدفا متخطيا الظاهرة البرازيلية رونالدو صاحب الـ 39 هدفا.

وكان حكم الراية قد ألغى هدفا للإكوادور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع بداعي خروج الكرة قبل تسجيل الهدف.

خسارة هي الأثقل لتاباريز مع أوروجواي بعد الخسارة من البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 4-0 من قبل.

فوز وصلت به الإكوادور للمركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما تراجع منتخب أوروجواي للمركز الخامس بفارق الأهداف بعد الفوز على تشيلي في الجولة الأولى.

الإكوادور الإكوادور - أوروجواي - تصفيات كأس العالم 2022
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