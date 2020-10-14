الإسماعيلي: لا مفاوضات مع إيفونا.. وقد نعلن عن صفقات جديدة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 00:48

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

كشف أبو طالب العيسوي المدرب العام لنادي الإسماعيلي موقف النادي من سوق الانتقالات المقبلة.

ماليك إيفونا

النادي : سانت كلارا

الإسماعيلي

وقال العيسوي: "خلال الأسبوع المقبل قد نعلن عن صفقات من خارج وداخل مصر لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل".

وأضاف عن إمكانية ضم ماليك إيفونا لاعب الأهلي السابق: "لا يوجد مفاوضات لضمه".

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وأردف "ننتظر انتهاء الإعارات في الأهلي والزمالك ومن الممكن أن نحصل على لاعبين منهم".

وأوضح "نريد تكوين فريق قوامه من أبناء الإسماعيلي ثم ننظر لمن يضيف الخبرات حتى لا نمر بتلك الأزمة من جديد".

وعن البطولة العربية أكمل "عودة البطولة جيد لنا لأننا وصلنا لمرحلة نصف النهائي ونستطيع تعويض جماهيرنا من خلالها إذ وصلنا للنهائي".

وأتم "وصلنا فاكسا من الاتحاد العربي لتحديد موعد المباراة بين الناديين والاتحادات المحلية لتحديد أفضل موعد، وسنجتمع مع ريكاردو لنعرف أنسب وقت مع ظروف الرجاء".

الإسماعيلي تفوق في مواجهة الذهاب مع الرجاء بهدف دون رد، ولم تقم مباراة الإياب بسبب تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي وتوقف البطولة.

الإسماعيلي البطولة العربية
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