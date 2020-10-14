لاوتارو يقهر مرتفعات بوليفيا ويقود الأرجنتين لفوز غائب منذ 2005

قلب المنتخب الأرجنتيني تأخره لفوز على حساب مستضيفه بوليفيا بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

فوز هو الأول للأرجنتين على الأراضي البوليفية منذ 2005، والذي جاء بنفس النتيجة ضمن تصفيات كأس العالم 2006.

مباراة شهدت مشاركة ليونيل سكالوني المدير الفني الحالي للأرجنتين المشاركة أساسيا تحت قيادة خوزيه بيكرمان طيلة 90 دقيقة.

في تصفيات كأس العالم 2010 سقطت الأرجنتين من مرتفعات لاباز بسداسية مقابل هدف وتعادلوا في تصفيات كأس العالم 2014 بهدف لكل فريق وفازت بوليفيا 2-0 في تصفيات كأس العالم 2018.

المباراة أقيمت على ملعب هيرناندو سيليس في لاباز عاصمة بوليفيا والتي ترتفع ما يزيد عن 3600 مترا عن سطح البحر، وهو ما يشكل عائقا للاعبي الخصوم بشكل دائم بسبب نقص الأكجسين.

ليونيل سكالوني المدير الفني للتانجو أجرى تغييرا واحدا بمشاركة إيزيكيل بالاسيوس في خط الوسط بدلا من ماركوس أكونيا.

بينما تشارك الهجوم كل من القائد ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز وإلى جوارهم لوكاس أوكامبوس.

مارسيلو مورينيو تقدم أولا لأصحاب الأرض برأسية قوية سكنت شباك الحارس فرانكو أرماني في الدقيقة 24، مسجلا هدفه الرابع من آخر خمس أهداف لبوليفيا في شباك الأرجنتين.

هدف اختفل به سكالوني مع لاوتارو من داخل أرضية الملعب.

مارتينيز مهاجم إنتر استغل سذاجة دفاع بوليفيا وسجل هدف التعادل من داخل منطقة الست ياردات بعدما شتت المدافع الكرة في جسده لتصطدم به وتسكن الشباك معلنا عن التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 79 صنع مارتينيز هدف الفوز لخواكين كوريا والذي سدد كرة قوية على يمين الحارس، واحتسبه الحكم عقب مطالعة تقنية الفيديو.

مباراة شهدت مشادة بين لاعبي الفريقين عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، والتي أعلنت حصول الأرجنتين على النقاط الكاملة من مباراتين.

بينما تكبدت بوليفيا الخسارة الثانية على التوالي والخسارة الأولى على ميدانها بعد 5 مباريات لم تتذوق خلالها طعم الخسارة.