حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 23:45

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - الأهلي - سموحة

قال حسام حسن المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري إنه يشعر بالشرف لمطالبة بعض من جماهير الأهلي بتدريبه للفريق خلفا لريني فايلر.

وتحدث حسام حسن لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: لم يكن مفاجأة لي مطالبة الجمهور بوجودي، أعرف أن جمهور الأهلي يحب أبنائه، كان يشرفني بالطبع، الجمهور في الشارع كان يسألني دائما متى ستأتي لقيادة الأهلي؟".

وتابع "لا يوجد من يحب يرحل عن الأهلي "بمزاجه" من يحب النادي وتوج بالبطولات لن يفكر في الرحيل، هناك من عاد من أوروبا من أجل النادي، ملايين الدنيا لا تغنيني عن النادي، نحن تحملنا أخطاء غيرنا فقط".

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وعن رأيه في مباراتي الأهلي والوداد، الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "مهمة صعبة للفريقين المصريين".

وأضاف "الرجاء والوداد يلعبان بشكل جيد وأداء الأهلي والزمالك لم يكتمل حتى الآن مع الجهازين الفنين الجديدين، وعلى اللاعبين استعادة مستواياتاتهم سريعا".

وعن رسالته لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" وصالح جمعة لاعبي الزمالك والأهلي قال: "شيكابالا من اللاعبين الذين يستطيعون رفع حالة اللاعبين المعنوية ووجوده في قائمة الفريق أمر هام".

أما عن صالح جمعة "كلنا متفقين أنه من أفضل اللاعبين في مصر، أنت من أعطيت نفسك فرصة أن تكون تحت نقد".

وأردف "هو يعتقد أنه سيظل لاعب كرة للأبد، هذا لن يحدث أنت تلعب في ناد كبير ولن يصبر عليك كثيرا، والأهلي صبر بالفعل، أنت أول شخص عليه أن يساعد نفسه، لو كنت جيدا لن يستطيع أي مدرب إبعادك".

وعن تعاقده مع الاتحاد السكندري قال: "الاتحاد من أكبر الأندية في مصر مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري هؤلاء هم أساس الكرة المصرية والعمود الفقري لها، أعرف قيمة الاتحاد جيدا ويمتلك جماهير تعشق النادي".

وأتم حسام حسن حديثه "محمد مصيلحي رئيس النادي يحب النادي كمشجع ولا أقول ذلك لأنني أعمل معه ولكنني أقول لماذا وافقت على العرض قبل التفكير بالورقة والقلم".

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