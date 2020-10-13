دوري الأمم الأوروبية – عقدة سويسرا مستمرة للألمان.. وأوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا

تعقدت شباك المجموعة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة، بتعادل ألمانيا أمام سويسرا بنتيجة 3-3 وفوز أوكرانيا التاريخي على إسبانيا بهدف دون رد.

سويسرا واصلت عدم الخسارة من ألمانيا منذ عام 2008، منذ الخسارة وديا برباعية دون رد، فازت سويسرا 5-3 وديا، ثم تعادلوا 1-1 في الجولة الثانية وهو ما تكرر اليوم أيضا.

في المقابل حقق المنتخب الأوكراني فوزه الأول تاريخيا على إسبانيا بعد تعادل و5 خسائر متتالية، لتشهد المواجهة السابعة الفوز الأول للأزرق والأصفر على اللاروخا.

وصار الترتيب بعد مرور 4 جولات، 7 نقاط لإسبانيا في الصدارة، ثم 6 نقاط لألمانيا ومثلها لأوكرانيا في المركز الثالث ونقطتين لسويسرا.

في مدينة كولن الألمانية تواصلت متاعب يواكيم لوف المدير الفني للناسيونال مانشافت.

ماريو جافرانوفيتش تقدّم أولا لسويسرا برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد مرور 5 دقائق من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 26 أضاف ريمو فرولر الهدف الثاني لسويسرا من فوق مانويل نوير بطريقة رائعة معلنا عن تفوق الضيوف بهدفين دون مقابل.

رد ألمانيا جاء سريعا بهدف تيمو فيرنر بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني تصدى القائم لتسديدة كاي هافيرتز بعد مراوغة لثنائي دفاع سويسرا، لكنه نجح في تكليل مجهوده وسجل التعادل في الدقيقة 55 بتسديدة أرضية من على يمين منطقة الجزاء.

جافرانوفيتش استغل تعثر المنتخب الألماني دفاعيا وسدد كرة صاروخية في الدقيقة 57 من داخل منطقة الجزاء ليعلن تقدم سويسرا مجددا.

إثارة الشوط الثاني تواصلت وسجل سيرج جنابري هدف التعادل بالكعب عقب تمريرة فيرنر داخل منطقة الجزاء لتصبح النتيجة 3-3 بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع شهد طرد فابيان شار مدافع سويسرا بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، انتهت معها أحداث المباراة.

وفي الملعب الأولمبي بكييف العاصمة الأوكرانية خطفت كتيبة أندريه شيفشينكو فوزا تاريخيا.

أوكرانيا دخلت المواجهة بغياب 12 لاعبا أساسيا بسبب الإصابات بـ فيروس كورونا أو للغيابات.

البديل فيكتور تسجانكوف سجل هدف الفوز في الدقيقة 76 عقب 11 دقيقة من نزوله كبديل بعدما استغل تمريرة سريعة من أندري يارمولينكو ومستفيدا من ثغرة دفاعية وسجل في شباك ديفيد دي خيا بقوة من على حدود منطقة الجزاء.

الجولة الخامسة –قبل الأخيرة- ستشهد مواجهة قوية بين ألمانيا وأوكرانيا، فيما سيستضيف المنتخب الإسباني نظيره السويسري في الشهر المقبل.