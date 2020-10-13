تشكيل الأرجنتين - ميسي ولاوتارو في الهجوم وتغيير وحيد

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 21:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - الإكوادور

يقود ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز تشكيل الأرجنتين لمواجهة بوليفيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

ليونيل سكالوني المدير الفني أجرى تغييرا وحيدا في تشكيل التانجو بمشاركة إيزيكيل بالاسيوس بدلا من ماركوس أكونيا في خط الوسط.

وجاء تشكيل الأرجنتين:

أخبار متعلقة
ميسي ينصر الأرجنتين على الإكوادور في مباراة فقيرة هجوميا تشكيل الأرجنتين – ميسي ولاوتارو يهجمان الإكوادور قائمة الأرجنتين – حضور ميسي وظهور إيميليانو مارتينيز سبورت: ميسي قد يغيب عن 3 مباريات لبرشلونة من أجل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: جونزالو مونتيل – مارتينز كواتارا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو

الوسط: لياندرو باريديس – إيزيكيل بالاسيوس - رودريجيو دي بول

الهجوم: لوكاس أوكامبوس -ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز

الأرجنتين تفوقت في الجولة الأولى بهدف دون رد على الإكوادور، بفضل هدف ميسي من علامة الجزاء.

في المقابل تكبد المنتخب البوليفي الخسارة الأكبر في الجولة الماضية بالسقوط أمام البرازيل بخماسية دون رد.

ليونيل ميسي الأرجنتين تصفيات كأس العالم 2022
نرشح لكم
أخر الأخبار
دوري الأمم الأوروبية – عقدة سويسرا مستمرة للألمان.. وأوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا 11 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول - لاعب يونايتد السابق: سانشو ليس المعجزة ولم نحصل على ما نريد.. وأسباب ما حدث ضد توتنام 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يخوض أول تدريباته في المغرب ومسحة طبية الأربعاء 23 دقيقة | إفريقيا
مشاركة معلول والجزيري في تعادل تونس ونيجيريا وديا 29 دقيقة | إفريقيا
رسميا - الشعراوي غير مصاب بـ كورونا وجاهز لمواجهة هولندا 38 دقيقة | أوروبا
إصابة لاعب الرجاء ومشاركة بنشرقي ولاعب الوداد المحترف في ودية المغرب والكونغو الديمقراطية 50 دقيقة | إفريقيا
بعثة الزمالك تصل المغرب من أجل لقاء الرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
فرح عبد العزيز لـ في الجول: أثبتنا قدرتنا الفوز على الأهلي في أي وقت.. حصلت على حقي بـ "مضربي" ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك