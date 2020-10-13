تشكيل الأرجنتين - ميسي ولاوتارو في الهجوم وتغيير وحيد

يقود ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز تشكيل الأرجنتين لمواجهة بوليفيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

ليونيل سكالوني المدير الفني أجرى تغييرا وحيدا في تشكيل التانجو بمشاركة إيزيكيل بالاسيوس بدلا من ماركوس أكونيا في خط الوسط.

وجاء تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: جونزالو مونتيل – مارتينز كواتارا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو

الوسط: لياندرو باريديس – إيزيكيل بالاسيوس - رودريجيو دي بول

الهجوم: لوكاس أوكامبوس -ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز

الأرجنتين تفوقت في الجولة الأولى بهدف دون رد على الإكوادور، بفضل هدف ميسي من علامة الجزاء.

في المقابل تكبد المنتخب البوليفي الخسارة الأكبر في الجولة الماضية بالسقوط أمام البرازيل بخماسية دون رد.