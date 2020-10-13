ماذا قدم حسام حسن في فترته الأولى مع الاتحاد.. فوز تاريخي ونجاة من الهبوط

عاد حسام حسن لمقعد المدير الفني للاتحاد السكندري بعد خمس سنوات على رحيله عن ولايته الأولى.

وأعلن الاتحاد تولي حسام حسن تدريب الفريق خلفا لطلعت يوسف الذي رحل عن الفريق عقب اعتذاره عن عدم إكمال مهمته.

فماذا قدم حسام حسن مع زعيم الثغر في ولايته الأولى؟

تولى مهاجم منتخب مصر التاريخي تدريب الاتحاد في شهر أكتوبر من عام 2014 عقب رحيله عن الزمالك في بداية موسم 2014-2015.

وبدأ حسام مهمته مع الاتحاد بهزيمة من الزمالك نفسه بهدف دون رد.

لكن اللقاء الأبرز لحسام حسن مع الاتحاد جاء ضد الأهلي حينما فاز بأربعة أهداف لهدف.

وإجمالا قاد حسام الاتحاد في 35 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 وهُزم في 10.

وسجل الاتحاد تحت قيادة مدربه 40 هدفا واستقبل 34 آخرين.

وأنهى الاتحاد الدوري في ذلك الوقت في المركز الـ14 في الموسم الذي شهد مشاركة 20 فريقا.

ونجا الاتحاد من الهبوط في ذلك الموسم بفارق نقطتين فقط عن الجونة.

وقرر حسام حسن الرحيل عن الاتحاد بسبب أزمة مالية عصفت بالنادي وأبلغ إدارة النادي بقراره قبل مواجهة وادي دجلة في دور الـ16 في كأس مصر وهي المباراة التي فاز بها بهدف دون رد ورحل.

وأكد حسام حسن في تقريره لإدارة الاتحاد في ذلك الوقت أنه عانى من التعامل مع لاعبي الفريق، مشيرا إلى أن عددا منهم وقع بالفعل على عقود تربطه بأندية أخرى. ويرفض آخرون التدرب بسبب التأخر في سداد المستحقات المادية.