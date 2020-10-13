تقرير: تير شتيجن سيصبح واحدا من أعلى اللاعبين تقاضيا للأجر في برشلونة

سيصبح مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة واحدا من أعلى اللاعبين تقاضيا للأجر في النادي بعد الاتفاق على تجديد عقده مع الفريق حتى صيف 2025. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة ESPN.

وقال التقرير إن أهمية الحارس الدولي الألماني في الفريق ستنعكس على تعاقده الجديد من خلال الزيادة الكبيرة التي سيحصل عليها في راتبه.

ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن الاتفاق تم بين الطرفين وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأوضح التقرير أن المفاوضات كانت صعبة للغاية لكن تجديد عقد اللاعب كان أولوية للرئيس جوسيب ماريا بارتوميو قبل نهاية فترته الرئاسية.

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب سيتقاضى بشكل سنوي 18 مليون يورو.

صاحب الـ28 عاما يعد واحدا من أبرز ركائز برشلونة منذ انضمامه في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ بمبلغ 12 مليون يورو.