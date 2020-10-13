قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 7 غيابات لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 19:27

كتب : عاطف شادي

فريق بيراميدز أمام الأهلي

يغيب 7 لاعبين عن قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في أولى مباريات ربع نهائي كأس مصر 2019-2020.

قائمة بيراميدز شهدت تواجد 17 لاعبا في ظل الغيابات التي تثقل كاهل الفري.

ويغيب عبد الله السعيد وعمر جابر وعمر العيوني لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد فاروق وعبد الله بكري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

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فيما يتواجد البوركينابي إريك تراوري والإيفواري ولفريد كانون للتواجد مع منتخبي بلادهما.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

ويستعد بيراميدز بعد المباراة للسفر إلى المغرب من أجل خوض غمار نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام هورويا كوناكري الغيني.

قائمة بيراميدز طلائع الجيش كأس مصر
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