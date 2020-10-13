لاعبو المحلة لـ في الجول: كنت أريد الاختفاء بعد هدف الأولمبي.. نريد البقاء في الدوري

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 18:42

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة أمام بلدية المحلة

بعد أربع سنوات من الغياب عاد غزل المحلة للمشاركة في الدوري الممتاز مجددا بقيادة خالد عيد.

فماذا قال لاعبو غزل المحلة عقب الانتصار على الأولمبي بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء وتأكد صعودهم للدوري الممتاز رسميا؟

وتحدث محمد البشبيشي حارس مرمى المحلة لـFilGoal.com: "تكلل مجهود سنوات من العمل بالنجاح، منذ رحيلي من ناشئي الأهلي لعبت لبتروجيت في الدرجة الثانية ثم انتقلت للمحلة قبل عام ونصف".

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وواصل "14 مباراة بدون أن أتلقى أهدافا كللت جهد مبذول لسنوات وكلنا كنا رجالا وعلى قلب رجل واحد".

فيما قال محمد سامي الشهير بفان دايك لـFilGoal.com: "بعد هدف كريسبو لاعب الأولمبي أرضت أن أختفي ثم سجلت هدف التعادل وجلب لنا محمود صلاح الفوز بهدف ثان".

وتابع "أطول موسم كروي خضته في مسيرتي والآن تأهلنا للدوري، وتشبيهي بفان دايك أمر رائع وأتمنى الوصول لمستواه".

وتحدث أحمد عادل لاعب خط وسط الفريق لـFilGoal.com قائلا: "النجاح هو نتاج جهد مبذول من منظومة كاملة من الإدارة للجهاز الفني واللاعبين، لا نريد أن نكون ضيو شرط في الدوري نريد المنافسة على مركز جيد وليس مجرد النجاة من الهبوط".

وأتم حسن عبده مدافع المحلة تصريحات زملائه قائلا لـFilGoal.com: "أصبت بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم وعدت للتدريبات وحرصت على التواجد مع زملائي في ملعب الأولمبي لثقتي في قدراتهم على النجاح".

غزل المحلة في الدرجة الثانية
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