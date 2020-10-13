مدرب الاتحاد المؤقت لـ في الجول: إيقاف نور السيد مستمر ويستحيل إلغاء القرار

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 18:28

كتب : هاني العوضي

نور السيد يشير للجماهير على شعار الاتحاد السكندري

قال منير عقيلة المدير الفني المؤقت لنادي الاتحاد السكندري بعد رحيل طلعت يوسف مدرب الفريق، إن العقوبات التي أقرها الجهاز الفني السابق لن يتم إلغاءها. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

نور السيد

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وصرح عقيلة لـFilGoal.com قائلا: "الوضع جيد والأمور منضبطة، الغيابات فقط هي ما سيؤثر على الفريق".

وأضاف "العقوبات التي أقرها طلعت يوسف سواء على نور السيد أو أي من أعضاء الفريق كما هي ويستحيل أن تُلغى".

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وتابع "لا توجد صفحات جديدة، تلك عقوبة من الجهاز الفني الذي تواجدت فيه ولن تتغير".

واعتذر طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري عن عدم إكمال مهمته مع الفريق وذلك خلال الجلسة الطارئة التي جمعته مع مجلس الإدارة يوم الإثنين بعد الخسارة من المصري بنتيجة 2-1.

الاتحاد السكندري أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي إيقاف نور السيد لاعب الفريق لنهاية الموسم وخصم 5% من قيمة عقده.

وكان طلعت يوسف قد قرر استبعاد نور السيد لاعب وسط الفريق من قائمته لمواجهة الأهلي في نفس يوم المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وكشف مصدر من داخل الجهاز الفني للاتحاد لـFilGoal.com عن قرار طلعت يوسف باستبعاد نور السيد من المباراة، بعدما تحدث قائد الفريق مع زملائه عن المدرب بشكل سيء.

وأوضح "طلعت يوسف علم أن نور السيد قال لزملائه إن إدارة النادي تنوي إقالة المدرب، وهذه ليست المرة الأولى".

وأشار "اللاعب فعل نفس الشيء من قبل ولكنه اعتذر لطلعت يوسف، ثم كررها قبل مواجهة الأهلي".

يذكر أن نور السيد شارك في 22 مباراة مع الاتحاد في الدوري هذا الموسم.

وكان طلعت يوسف قد صرح عقب مواجهة الاتحاد والأهلي قائلا: "حتى لو كانت أخر مباراة لي في التدريب كنت سأستبعد نور السيد، ولا أريد الحديث في ذلك الأمر لأنه قرار إداري".

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