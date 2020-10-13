بيلد: إنتر عرض مبادلة إريكسن مقابل بواتينج

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 18:13

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر

أراد نادي إنتر في تدعيم دفاعه بضم جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونيخ مقابل كريستيان إريكسن.

كريستيان إريكسن

النادي : إنتر ميلان

جيروم بواتنج

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ
إنتر ميلان

وكان ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية والتي انتهت يوم 5 أكتوبر في الدول الأوروبية.

وتزعم صحيفة بيلد الألمانية أن إنتر تواصل مع بايرن ميونيخ من أجل مبادلة كريستيان إريكسن لاعب الفريق مقابل بواتينج.

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وانضم إريكسن إلى إنتر في يناير الماضي ولكنه يكافح لإقناع أنطونيو كونتي المدير الفني.

وكشف التقرير أن بايرن أحد الأندية التي تم التواصل معها من إنتر من أجل مبادلة أحد لاعبيها بإريكسن.

وأشار التقرير إلى أن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ تمسك باستمرار بواتينج مع الفريق.

لم يبدأ إريكسن في اي مباراة مع إنتر هذ الموسم لكنه استعاد نغمة التهديف بالتسجيل في فوز الدنمارك على أيسلندا 3-0 خلال فترة التوقف الدولي.

إنتر إريكسن بايرن ميونيخ جيروم بواتينج
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