ذا أثليتك: تريبير يترك معسكر إنجلترا من أجل جلسة استماعه للرد على اتهام المراهنة

غادر كيران تريبير معسكر منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء لكي يخضع لجلسة استماع خاصة مع الاتحاد الإنجليزي لنظر التهمة الموجهة إليه بخرق قواعد المراهنة الخاصة به. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وفقا للتقرير، فمدافع إنجلترا ترك معسكر المنتخب لـ"أسباب شخصية" تلك الأسباب هي جلسة الاستماع.

ومن المرجح أن يُعاقب اللاعب بالإيقاف لـ6 أشهر بسبب تهمة المراهنة التي تعود لتاريخ يوليو 2019.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن في وقت سابق عن أن اللاعب قد خرق القواعد لتسريبه معلومات خاصة بانتقاله من توتنام إلى أتليتكو مدريد ساهمت في المراهنات وتحقيق ربح.

تريبير أصر على أنه لم يضع أي رهانات شخصية أو يحقق أرباحا مادية من الرهانات بواسطة أي شخص آخر.

أمر حدث مع دانييلس ستوريدج حينما وجهت إليه نفس التهم ووجد مذنبا بعدما منح شقيقه معلومات حول رحيله من ليفربول إلى إشبيلية، المهاجم تم إيقافه 4 أشهر من ممارسة اللعبة وكل نشاطاتها المختلفة في كل أنحاء العالم.

ما الذي حدث؟

نشر الاتحاد بيانا قال فيه: "كيران تريبيير متهم بسوء السلوك فيما يخص الخرق المزعوم لقواعد الاتحاد الإنجليزي فيما يخص المراهنات، خاصة بشكل مباشر مع القاعدة E8(1)(a)(ii) والقاعدة E8(1)(b) وذلك خلال فترة يوليو 2019، ولديه حتى يوم 18 مايو للرد".

وتنص القاعدة E8 (1) (a) على أن اللاعب لا يجب أن يراهن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو يوجه أو ينصح أو يمنع أو يتدخل بأي شكل على الشخص الذي يراهن.

ويحظر ذلك سواء على نتيجة مباراة أو أي شيء فيما يخص منافسة كرة القدم، أو أي امر منوط بكرة القدم في أي مكان بالعالم، ويتضمن ذلك على سبيل المثال من دون حدود، انتقالات اللاعبين وموظفي التدريب واختيارات الفرق والأمور التأديبية.

أما القاعدة (b)، فتنص على أن اللاعب الذي يمد أي شخص آخر بالمعلومات التي تخص كرة القدم وحصل عليها بأفضلية وجوده في مكانته أو منصبه في لعبة كرة القدم، ولم تكن متاحة للعامة في ذلك الوقت، فالمشارك في الأمر قد خرق القانون فيما يخص تقديم معلومات لأشخاص آخرين بخصوص المراهنة.

وتعود تلك التهم إلى يوليو 2019 حينما انضم تريبيير صاحب الـ30 عاما إلى أتليتكو مدريد من توتنام بمبلغ 22 مليون يورو.

الدولي الإنجليزي لعب بقميص أتليتكو مدريد في 36 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها 5 أهداف منذ انضمامه للفريق.