الحكم في قضية مباراة يوفنتوس ضد نابولي الأربعاء

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 17:58

كتب : FilGoal

دريس ميرتينز - ماتيس دي ليخت - نابولي - يوفنتوس - نهائي كأس إيطاليا

يصدر غدا الأربعاء حكم في قضية مواجهة يوفنتوس أمام نابولي بعد دراسة كافة جوانب الأمر.

وكان من المقرر إقامة المباراة بين يوفنتوس ونابولي يوم الأحد 4 أكتوبر ضمن مباريات الدوري الإيطالي لكنها لم تلعب في النهاية.

وذهب يوفنتوس إلى ملعب المباراة رغم علمه بعدم سفر نابولي من الأساس في ذلك اليوم، إذ زعم الفريق الضيف أن الهيئة الصحية المحلية منعته من السفر بسبب فيروس كورونا.

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ووفقا لموقع فوتبول إيطاليا، طلب يوفنتوس فوزه باللقاء افتراضيا بينما يرغب نابولي في تأجيل اللقاء لموعد لاحق.

وأشار التقرير إلى اتهام نابولي بخرق البروتوكول وظهرت احتمالية خصم نقطة واحدة حتى في حالة تأجيل اللقاء.

وكان الموعد النهائي لتقديم الوثائق هو الأربعاء الماضي، وناشد نابولي القضاء بتجنب الهزيمة 3-0 وفقا للمادة 55.

ويزعم نادي نابولي أنه لم يسافر بسبب المنع من الهيئة الصحية المحلية.

يوفنتوس نابولي الدوري الإيطالي
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