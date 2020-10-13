في الدرجة الثانية - فان دايك وصلاح يقودان غزل المحلة للعودة للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 17:41

كتب : رضا السنباطي

لاعبو غزل المحلة يحتفلون بهدف محمود فتح الله في بلدية المحلة

عاد غزل المحلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام 4 مواسم.

بطل موسم 1972-73 تأهل بعد صراع شرس مع فاركو في الدرجة الثانية بمجموعة بحري.

تأهل غزل المحلة للدوري الممتاز جاء بعد الفوز على الأولمبي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 47 نقطة بفارق نقطتين عن فاركو.

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كريسبو تقدم أولا للفريق السكندري، ومن ثم سجل محمد سامي المُلقب بـ "فان دايك" هدف التعادل للمحلة.

وسجل محمود صلاح -المُعار من الإسماعيلي- هدف الفوز للمحلة والذي أعلن العودة للدوري الممتاز.

غزل المحلة حقق 14 انتصارا و5 تعادلات و3 هزائم جاءت أمام دكرنس والمنصورة وأبو قير للأسمدة.

كما حقق الفريق 5 انتصارات متتالية منذ استئناف النشاط الرياضي ليضمن بطاقة التأهل.

وحافظ محمد البشبيشي حارس مرمى السماوي على نظافة شباكه في 14 مباراة.

كما قاد خالد عيد المدير الفني المحلة للتأهل ليكون ثاني تجاربه الناجحة في الدرجة الثانية بعد قيادته لطنطا من قبل للتأهل وسط الكبار.

وكان المحلة قد حقق الفوز ذهابا وإيابا على بلدية في دربي المحلة بنتيجة 2-1 و3-0.

في المقابل فاز فاركو في الجولة الأخيرة على بلدية المحلة 4-1 ووصل رصيده إلى 45 نقطة لكن دون حصد بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

وصار غزل المحلة ثاني المتأهلين للدوري الممتاز بعد البنك الأهلي ممثل مجموعة الصعيد.

المحلة من أكثر الأندية باعا في الدوري المصري بقضاء 46 موسما وسط الكبار، إذ هبط 3 مرات، وحصد اللقب من قبل، كما وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا 1974.

غزل المحلة في الدرجة الثانية
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