مهاجم بايرن الجديد: أعلم أن ليفاندوفسكي سيشارك باستمرار ولكن

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 13:17

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ ضد ليون

يعلم إيريك ماكسيم تشوبو موتينج مهاجم بايرن ميونيخ الجديد أنه لن يشارك بشكل أساسي في ظل وجود المتألق روبرت ليفاندوفسكي، لكنه شدد على أنه سيلعب دورا حيويا مع الفريق.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ، في اليوم الأخير لفترة الانتقالات، تعاقده مع الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في صفقة انتقال حر.

وقال تشوبو موتينج في مؤتمر صحفي: "تحدثت مع المدرب هانز فليك قبل الانتقال لبايرن، وأوضح لي أنه سيكون سعيدا إذا انضممت للفريق البافاري".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.. زائر جديد للدوري الممتاز أم عودة بطل سابق؟ إيموبيلي: تريزيجيه مثلي الأعلى.. وفخور برؤية اسمي مع ميسي ورونالدو ذا أثليتك تكشف السبب خلف رغبة أرسنال في التخلص من أوزيل خلال الانتقالات الصيفية والده: تشيلسي ويوفنتوس اهتما بضم بارتي.. ونصيحتي له ساهمت في اختياره لـ أرسنال

وأضاف "لم نتحدث عن دور معين، الجميع يعلم أن بايرن يملك روبرت ليفاندوفسكي في الخط الأمامي".

وأتم "أعتقد أن الجدول المزدحم للموسم سيجعل كل اللاعبين على القدر نفسه من الأهمية".

ووقّع تشوبو موتينج مع بايرن ميونيخ بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بانتهاء الموسم الماضي.

ويمتد عقد تشوبو موتينج مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2021، أي لمدة موسم واحد.

وكان تشوبو موتينج قد شارك في خسارة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ بنهائي دوري أبطال أوروبا قبل أسابيع قليلة.

وصرّح تشوبو موتينج عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "من الرائع أن أعود مجددا للدوري الألماني وأن أنضم إلى أكبر فريق في ألمانيا".

وأضاف: "من لا يرغب في اللعب لـ بايرن؟! إن اللعب لهذا النادي شرف".

وأتم: "الهدف في بايرن ميونيخ هو الفوز دوما بكل شيء، وأنا متحمس جدا لتحقيق هذه الأهداف".

فيما صرّح حسن صالحمديتش المدير الرياضي لـ بايرن: "أنا سعيد بالتعاقد مع إيريك، إنه يمد قائمتنا بمزيد من العمق الهجومي".

وأضاف: "إيريك اكتسب الكثير من الخبرة في باريس سان جيرمان، وهو يعرف الدوري الألماني، وقد انضم إلينا في صفقة مجانية، ولذا كان كل شيء ملائما".

تشوبو موتينج (31 عاما) لعب في باريس سان جيرمان لمدة موسمين، وخاض معه 51 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف كان أهمها هدفه القاتل في شباك أتالانتا الذي أهّل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووُلد تشوبو موتينج في مدينة هامبورج الألمانية، وبدأ مسيرته مع فريقها حتى رحيله إلى ماينتس عام 2007، قبل أن يلعب لـ شالكه وستوك سيتي.

وقرر تشوبو موتينج تمثيل منتخبه بلاده الأصلي الكاميرون، ويمتلك معه 53 مباراة دولية، وشارك معه في كأس العالم 2010 و2014، وكأس الأمم الإفريقية 2015 و2019.

إيريك ماكسيم تشوبو موتينج روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدافع الرجاء: أنا جاهز بدنيا لمواجهة الزمالك.. والقرار في يد الجهاز الفني دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برنامج تأهيلي خاص لـ كهربا استعدادا للوداد 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: الوداد يستعيد مدافعه الإيفواري قبل مواجهة الأهلي 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقارير مغربية: الرجاء يرفض طلب الزمالك بشأن حميد أحداد.. ويحاول ضمه نهائيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بيرلو: التدريب أصعب من اللعب. جوارديولا قدوة.. وسعيد بـ رونالدو أيقونة كرة القدم ساعة | أوروبا
مهاجم بايرن الجديد: أعلم أن ليفاندوفسكي سيشارك باستمرار ولكن ساعة | أوروبا
الشناوي وأيمن أشرف وبادجي وكهربا على رأس قائمة الأهلي ضد الوداد 2 ساعة | مصر
الوداد يركز على رفع الروح المعنوية للاعبيه قبل لقاء الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك