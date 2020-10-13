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الحضري لـ في الجول: لا مفاوضات مع كليوباترا.. ولا أستطيع الإجابة عن احتمالية عودتي للملاعب

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 10:58

كتب : بسام أبو بكر

عصام الحضري

كشف عصام الحضري الحارس التاريخي للكرة المصرية عن حقيقة تفاوضه مع سيراميكا كليوباترا للانضمام إليهم الموسم المقبل.

عصام الحضري

النادي : معتزل

وقال الحضري لـ FilGoal.com: "كل الأنباء التي أكدت انتقالي للنادي الذي يقترب من الصعود للممتاز غير صحيحة".

وشدد "لم يحدث أي مفاوضات معهم".

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وأكمل "أكن كل احترام وتقدير لمسؤولي سيراميكا كليوباترا لأنهم تعبوا ليصلوا إلى الممتاز".

هل يعود الحضري للملاعب؟ سؤال طرحه FilGoal.com ليرد المخضرم الذي أعلن اعتزاله من قبل: "لا أستطيع الإجابة. أتدرب بشكل يومي وأحافظ على جسمي، لنفسي ولحياتي".

وشدد "لكنني لا أستطيع الإجابة عن سؤال سابق لأوانه في الوقت الحالي".

ويبلغ الحضري من العمر 47 عاما، وكانت آخر محطة له اللعب للنجوم قبل عام.

ويقترب كليوباترا بشدة من الصعود للدوري الممتاز، حيث يحتاج للفوز أو التعادل ضد شبين للصعود للمرة الأولى في تاريخه.

عصام الحضري سيراميكا كليوباترا
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