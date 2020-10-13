وسيط صفقة محمد إبراهيم: الأهلي أبلغ اللاعب بالتراجع عن الصفقة بسبب موسيماني

أعلن تامر النحاس وكيل اللاعبين ووسيط صفقة محمد إبراهيم، حديث الأهلي مع لاعب مصر للمقاصة ليخطره بالتراجع عن إتمام الصفقة.

وقال تامر النحاس: "كانت هناك رغبة سابقة من الأهلي لضم محمد إبراهيم، إلى جانب رغبة من اللاعب للتواجد في الأهلي أيضا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "محمد إبراهيم كان في حيرة بين الأهلي وبيراميدز والأهلي كان أكثر حرصا على إنهاء الأمر مع المقاصة وقدم بالفعل عرضا لذلك".

وتابع "المقاصة طلب الحصول على مبلغ مالي كبير ولذلك لم تتم الصفقة وقتها، قبل أن يحدث التغيير في الإدارة الفنية لـ الأهلي".

وأوضح "المدرب القديم لـ الأهلي (فايلر) كان يريد محمد إبراهيم بشدة، ولكن المدرب الجديد (موسيماني) له سياسته المختلفة إلى جانب الاعتماد على الناشئين".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي تحدث اليوم مع محمد إبراهيم وأبلغه بالتراجع عن الصفقة بسبب تغيير المدرب والأمر كان وديا جدا بين الطرفين وتم قبوله".

وأتم "محمد إبراهيم قبل الأمر، والأمر كان وديا بين الطرفين وانتهى الأمر".

وصرح مصدر مسؤول في الأهلي في وقت سابق اليوم الإثنين ليعلن تراجع النادي عن إتمام صفقة محمد إبراهيم. (طالع التفاصيل)

وكان مصدر مقرب من محمد إبراهيم قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق امتلاك اللاعب 4 عروض من بينهم عرضين من مصر لضم نجم الزمالك السابق.

صاحب الـ 28 عاما لعب 27 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.