باسم مرسي: تعلمت الكثير وتغيرت وتركيزي حاليا في الكرة.. ولذلك قدمت موسما رائعا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

باسم مرسي

يرى باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي أنه قدم موسما رائعا بعدما تعلم الكثير خلال الفترة الماضية وتغير وأصبح تركيزه في كرة القدم فقط.

باسم مرسي

النادي : الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي

وسجل باسم مرسي هدفين في شباك نادي مصر ليرفع رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم.

وقال باسم مرسي: "الحمد لله ربنا كرمني مع فريق الإنتاج الحربي، وأشكر الله على الهدفين في شباك نادي مصر وأتمنى الظهور بشكل جيد في المباراة المقبلة".

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وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "وصلت لـ 8 أهداف في الدوري هذا الموسم وراض على ما حققته، هناك أشياء عطلتني مثل الإصابة وفيروس كورونا".

وتابع "الإنتاج الحربي له فضل على باسم مرسي بعد الله، لدي أكثر من عرض لكن أنا موجود هنا وسعيد بتواجدي".

وعن إمكانية رحيله أوضح "بعد نهاية الموسم سأناقش العروض مع الإنتاج الحربي وننتظر القادم وقتها".

وكشف باسم مرسي "تعلمت الكثير وتغيرت، عمري الآن 28 عاما وتركيزي حاليا في كرة القدم فقط ولدي فترة قادمة أسعى للتألق فيها".

وتابع "ربما في الفترة الماضية كان تركيزي في أمور أخرى وتدريبي الخارجي لم يكن بذلك الشكل، لكن حاليا هدفي هو عملي فقط والسعي لتغيير أرقامي في الدوري".

وشدد "أرى أنني قدمت موسما جيدا أنا سجلت 8 أهداف، وفي الموسم الذي تألقت فيه وانتقلت بسببه إلى الزمالك 10 أهداف".

وواصل حديثه "بالدقائق التي شاركت فيها لعبت 14 مباراة مع الإنتاج الحربي ولذلك راض عما حققته".

وأتم تصريحاته "طموحي حاليا هو العودة إلى منتخب مصر بعد تقديم موسم جيد، والموسم لم ينته بالنسبة لي متبقي مباراتين".

الإنتاج الحربي باسم مرسي
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