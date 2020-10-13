مصدر في الأهلي لـ في الجول: أبلغنا المقاصة بتراجعنا عن صفقة محمد إبراهيم

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 00:39

كتب : أحمد الخولي

كهربا - محمد إبراهيم - الأهلي - المقاصة

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي تراجع ناديه عن إتمام التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر للمقاصة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "تراجعنا عن إتمام صفقة التعاقد مع محمد إبراهيم".

وأضاف المصدر في تصريحاته مع FilGoal.com "تحدثنا مع مسؤولي نادي المقاصة وكذلك محمد إبراهيم وأخطرناهم بتراجعنا عن الصفقة".

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وأوضح "التراجع عن الصفقة جاء لأسباب فنية".

وكان مصدر مقرب من محمد إبراهيم قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق امتلاك اللاعب 4 عروض من بينهم عرضين من مصر لضم نجم الزمالك السابق.

صاحب الـ 28 عاما لعب 27 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.

في الدوري محمد إبراهيم الأهلي المقاصة
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