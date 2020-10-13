مصدر في الأهلي لـ في الجول: أبلغنا المقاصة بتراجعنا عن صفقة محمد إبراهيم

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي تراجع ناديه عن إتمام التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر للمقاصة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "تراجعنا عن إتمام صفقة التعاقد مع محمد إبراهيم".

وأضاف المصدر في تصريحاته مع FilGoal.com "تحدثنا مع مسؤولي نادي المقاصة وكذلك محمد إبراهيم وأخطرناهم بتراجعنا عن الصفقة".

وأوضح "التراجع عن الصفقة جاء لأسباب فنية".

وكان مصدر مقرب من محمد إبراهيم قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق امتلاك اللاعب 4 عروض من بينهم عرضين من مصر لضم نجم الزمالك السابق.

صاحب الـ 28 عاما لعب 27 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.