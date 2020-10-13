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رئيس الاتحاد السكندري: حسام حسن ضمن 3 مرشحين لتدريب الفريق

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 00:11

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - حسام وإبراهيم حسن

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وجود اسم أسطورة الكرة المصرية حسام حسن ضمن المرشحين لقيادة الفريق السكندري.

طلعت يوسف اعتذر عن عدم اكتمال مهمته مع الاتحاد السكندري، ليبدأ الأخير رحلة البحث للوصول للمدرب الجديد.

وقال رئيس الاتحاد: "خلال الـ 72 ساعة المقبلة سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "نفاضل بين 3 مدربين مصريين وتحدثنا بالفعل معهم، والمفاوضات متقدمة مع اسمين من الثلاثي".

وتابع "حسام حسن من ضمن الثلاثي المرشح لقيادة الاتحاد السكندري".

وأكمل حديثه قائلا: "المدرب الجديد قد يتولى قيادة الاتحاد في المباريات المتبقية في الموسم، أو قد يتولى منذ بداية الموسم المقبل، حسبما سيصل الاتفاق".

وأتم "لا نريد الضغط من جماهير الاتحاد السكندري والحسم خلال 72 ساعة".

وسبق لحسام حسن صاحب الـ 54 عاما تدريب نادي الاتحاد السكندري في وقت سابق وتحديدا في موسم 2014-15.

وقاد حسام حسن الاتحاد في 35 مباراة وقتها، ونجح في الانتصار 12 مرة وتعادل 13 مرة وخسر 10 مباريات.

آخر ظهور لـ حسام حسن في مقعد المدير الفني كان مع سموحة قبل أن يرحل في يناير من العام الحالي.

في الدوري حسام حسن الاتحاد السكندري
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