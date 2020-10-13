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الحدود: نواجه سوء حظ كبير.. إذا سارت الأمور طبيعية لأنهى الفريق في المركز الخامس

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 00:10

كتب : FilGoal

عمرو الحلواني - الزمالك - حرس الحدود

يرى محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن فريقه واجه سوء حظ غير طبيعي خلال الفترة الماضية تسبب في هبوطه للدرجة الثانية.

وخسر الحدود أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباراة الجولة 33 وهبط الفريق رسميا

"نواجه سوء حظ غير طبيعي رغم الأداء الرجولي للاعبي حرس الحدود".

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وقال حليم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنا أقرب لتسجيل الهدف الثاني في الزمالك ولكن في النهاية تلقينا هدفين".

وتابع "هناك بعض الأخطاء التحكيمية مثل ركلة الجزاء في الوقت بدل من الضائع والتي لم يتم احتسابها".

وأضاف "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي كان حرس الحدود في المركز الخامس حاليا".

وأتم تصريحاته "أنا تحت أمر إدارة الحدود فالنادي هو بيتي وإذا طلبوا استمراري في الدرجة الثانية سأستمر".

وتجمد رصيد الحدود عند 30 نقطة وفقد الأمل في البقاء إذ يتبقى مباراة واحدة والجونة رصيده 34 نقطة.

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