طبيب الزمالك: إصابة محمود علاء خفيفة.. لا داعي للقلق  

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 22:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود علاء - الزمالك - بيراميدز

طمأن محمد أسامة طبيب نادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء بعدما تعرض محمود علاء لإصابة في لقاء حرس الحدود.

وقال طبيب الزمالك: "إصابة محمود علاء لم تكن قوية".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة " فضلنا عدم المجازفة باستمرار محمود علاء في الملعب".

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وتابع "لا داعي للقلق، الإصابة خفيفة واللاعب سيشارك في لقاء الرجاء بشكل طبيعي".

وخرج محمود علاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في لقاء فريقه أمام حرس الحدود.

الزمالك انتصر على حرس الحدود بثنائية مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

انتصار هام جدا للفارس الأبيض في صراعه مع بيراميدز على المركز الثاني، وكذلك قبل رحلته إلى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

في الدوري محمود علاء الزمالك
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