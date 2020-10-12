خبر في الجول - الاتفاق السعودي يصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لضم أزارو

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 22:37

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو

وصل نادي الاتفاق السعودي لاتفاق نهائي مع الأهلي من أجل التعاقد مع المغربي وليد أزارو، حسبما علم FilGoal.com.

ووافق الأهلي على الاستغناء عن أزارو مقابل 700 ألف دولار، إلى جانب إلزام نادي الاتفاق بتسديدة قيمة الـ 100 ألف دولار من المستحقات المتبقية من استعارة وليد أزارو.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وضع شرطا بحصوله على نسبة 20% في حالة إعادة بيع وليد أزارو خارج مصر، بينما إذا قرر الاتفاق السعودي بيع اللاعب داخل مصر، وقتها تكون الأولوية لـ الأهلي وتصل نسبة البيع لـ 30%.

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وسيحصل الأهلي على مبلغ 400 ألف دولار كدفعة أولى من مبلغ الصفقة الكامل وهو 700 ألف دولار، على أن تُجدول بقية قيمة الصفقة بعد ذلك.

وجاءت رغبة الأهلي لبيع أزارو لإفساح قائمة اللاعبين الأجانب في قائمته، للتعاقد مع صفقات أجنبية جديدة.

وانضم أزارو لـ الأهلي في 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

ولعب أزارو 89 مباراة بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 41 هدفا وصناعة 16.

وحقق أزارو لقبي دوري مصري إلى جانب لقب السوبر المصري، وحصد جائزة أفضل هداف في الدوري عن موسم 2017-18 بـ 18 هدفا.

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