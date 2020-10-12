رسميا – نهاية الولاية السادسة.. طلعت يوسف يعتذر عن عدم إكمال مهمته مع الاتحاد السكندري

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 22:18

كتب : هاني العوضي

طلعت يوسف - الأهلي - الاتحاد السكندري

اعتذر طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري عن عدم إكمال مهمته مع الفريق وذلك خلال الجلسة الطارئة التي جمعته مع مجلس الإدارة اليوم الإثنين.

جاء ذلك عقب هزيمة الاتحاد من المصري اليوم بهدفين لهدف في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري.

وأشاد طلعت يوسف بدعم مجلس الإدارة خلال فترة توؤليه المسوؤلية مؤكدا أن الإصابات المتعددة والغيابات المؤثرة لبعض اللاعبين أثرت على الفريق في الدور الثاني.

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فيما قدم مجلس إدارة الاتحاد الشكر لطلعت يوسف على مجهوده في قيادة الفريق.

وفوض إدارة الاتحاد رئيس النادي محمد مصيلحي في التفاوض واختيار المدير الفني الجديد.

وبناء عليه قرر مصيلحي تشكيل لجنة من أعضاء الإدارة برئاسته لتحديد المدرب الجديد والجهاز المعاون.

وقرر مجلس الإدارة تكليف منير عقيلة المدرب العام بقيادة الفريق لحين الإعلان عن التعاقد مع مدرب جديد.

كما قررت الإدارة خصم 50 ألف جنيه من اللاعبين لسوء المستوى الذي ظهروا به في المباريات الأخيرة.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري بـ39 نقطة.

يذكر أن طلعت يوسف قاد الاتحاد في 36 مباراة فاز في 11 وتعادل في 15 لقاء خسر 10 مرات.

وسجل الفريق تحت قيادته 38 هدفا واستقبل 36 آخرين.

وتعد هذه هي نهاية الولاية السادسة للمدرب صاحب الـ65 عاما مع الاتحاد السكندري.

طلعت يوسف الاتحاد السكندري في الدوري
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