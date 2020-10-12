الفارس يقبل الهدية.. الزمالك ينتصر على الحدود ويرسله للدرجة الثانية

حول الزمالك تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد على حساب حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 33.

ارتفع رصيد الزمالك إلى 65 نقطة في المركز الثاني (بعد خصم 3 نقاط نهاية الموسم) بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

أما الحدود فضمن هبوطه رسميا إلى الدرجة الثانية بعد تجمد رصيده عند 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن الجونة، ويكمل الثلاثي الهابط بعد نادي مصر وطنطا.

الشوط الأول:

بدأت المباراة هجومية سريعا من الفريقين، إذ لا بديل عن الفوز لأهداف مختلفة بينهما.

حصل الحدود على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية سددها عمرو الحلواني قوية لكنها ارتطمت بوجه إمام عاشور الذي توقف اللعب لعلاجه.

وفي الدقيقة السادسة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لحرس الحدود بعد لمسة يد على محمود الونش مدافع الزمالك.

انطلقت إثارة المباراة مبكرا في ظل بحث الزمالك عن إدراك هدف التعادل بهجمات متتالية لكن دون خطورة واضحة على مرمى الحدود.

وفي الدقيقة 22 سدد يوسف أوباما كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها أحمد السعدني ببراعة وارتدت إلى كاسونجو الذي سددها مرة أخرى لكن واصل السعدني تألقه.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 28 بسبب إصابة إمام عاشور وأحمد فيليكس في كرة هوائية مشتركة.

وكاد إبراهيما كونيه أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 42 بهجمة مرتدة وصل بها إلى منطقة الجزاء لكن ارتطمت التسديدة بمحمد أبو جبل وابتعدت عن المرمى.

وفي أخر دقيقة من الوقت الأصلي تعرض محمود علاء للإصابة في كرة مشتركة وتم استبداله بين الشوطين بنزول محمد عبد الغني.

الشوط الثاني

بدأ الشوط هادئا من الجانبين في أول خمس دقائق قبل أن تصبح محاولات متبادلة من الفريقين للتسجيل.

وفي الدقيقة 62 تعامل محمد جريندو بشكل رائع من كرة على الجانب الأيمن ومرر عرضية أرضية لكن أبو جبل أبعدها بنجاح وتعرض فيها كونيه للإصابة.

ونجح مصطفى محمد في إدراك التعادل في الدقيقة 64 من عرضية متقنة من أحمد عيد حولها برأسية رائعة أقصى يمين أحمد السعدني.

أصبح اللقاء سريعا بعد هدف التعادل إذ يبحث كل فريق عن نقاط المباراة كاملة في هجمات متبادلة.

وفي الدقيقة 75 وهجمة لفريق الزمالك ارتدت خارج منطقة الجزاء حولها إسلام جابر بعرضية رائعة قابلها الونش رأسية داخل شباك السعدني أشبه بهدف التعادل.

تراجع الزمالك دفاعيا بعد الهدف الثاني في ظل ضغط الحدود بكافة خطوطه بحثا عن التعادل.

انحصر اللعب خارج منطقة جزاء الفريقين حتى نهاية الوقت الأصلي.

ويستعد الزمالك للسفر غدا الثلاثاء إلى المغرب لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الأحد.

وفي الدقيقة 92 طالب لاعبو حرس الحدود بركلة جزاء لكن حكم اللقاء أقر بصحة اللعبة بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.