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إصابة محمود علاء واستبداله في مواجهة الحدود

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 21:06

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - إنبي

تعرض محمود علاء مدافع الزمالك لإصابة في القدم اليسرى خلال كرة مشتركة، غادر على أثرها لقاء الحدود.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

وخرج علاء لتلقي العلاج خارج أرضية الملعب في الوقت بدل من الضائع في الشوط الأول من المباراة.

ويحل الزمالك ضيفا على حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري، وانتهى الشوط الأول بتقدم الحدود بهدف دون رد.

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محمود علاء شارك أساسيا بعد غيابه عن مواجهة وادي دجلة في المباراة الأخيرة للفريق.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو باللاعب محمد عبد الغني بدلا منه بين شوطي المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء يوم الأحد المقبل في المغرب ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك محمود علاء حرس الحدود
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