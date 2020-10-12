إيموبيلي: تريزيجيه مثلي الأعلى.. وفخور برؤية اسمي مع ميسي ورونالدو

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - الدوري الإيطالي

أعرب تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو عن سعادته بالفوز بجائزة الحذاء الذهبي ورؤيوة اسمه بجوار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكشف عن ديفيد تريزيجه مثله الأعلى.

وقال إيموبيلي لفرانس فوتبول: "انظر إلى قائمة الفائزين، ميسي ورونالدو يتبادلان والوحيد الذي اعترض طريقهما هو لويس سواريز في 2016".

وتابع "رؤية اسمي إلى جانبهم أمر مذهل وشرف كبير بالنسبة لي".

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وكشف "بدون الكرة الذهبية هذا العام، الحذاء الذهبي أصبح له قيمة أكبر على الرغم من اختلاف الجائزتين".

وأضاف "وذلك بالرغم أن إحداهما تعتمد على الأصوات لكن الأخرى تعتمد فقط على الإحصائيات".

وواصل إيموبيلي "لقد تفوقت أيضا على روبرت ليفاندوفسكي الذي كان من المحتمل فوزه بالكرة الذهبية هذا الموسم".

وبالحديث عن مثله الأعلى كشف مهاجم لاتسيو "ديفيد تريزيجيه كان مثلي الأعلى عندما كنت صغيرا".

وأتم تصريحاته "كان لديه التنسيق والتنسيق للتسجيل على أي نوع من أي كرة عرضية وبأي جزء من جسده".

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