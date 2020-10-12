مدرب البنك الأهلي بعد الصعود للممتاز: تجربة ليستر سيتي لم يتوقعها أحد

تحدث عيد مرازيق المدير الفني لفريق البنك الأهلي عقب صعود فريقه للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، مشيرا إلى "التخطيط كان أحد أسباب الصعود".

وصعد نادي البنك الأهلي إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد سيناريو مثير في مجموعة الصعيد. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب البنك الأهلي: "التخطيط مع مجلس الإدارة والجهاز الفني من أجل الصعود كان أحد أسباب الصعود للممتاز".

وأضاف في تصريحاته لـ FilGoal.com "منذ اللحظة الأولى للصعود للدرجة الثانية قمنا باختيار العناصر التي تناسب طريقة فكري، مع دراسة ملاعب الصعيد فهناك ملاعب جيدة وأخرى غير صالحة".

وتابع "تجربة ليستر سيتي في الصعود من الدرجة الثانية ثم التتويج بالدوري الإنجليزي، لم يتوقعها أي أحد. هدفنا كان أن نصبح أبطال مجموعة الصعيد رغم أنه لم يرشحنا أي أحد لذلك، كانوا يرشحون فرق آخرى".

وأكمل حديثه قائلا: "ثقة المجلس في الجهاز الفني ودعمه طوال مباريات الدوري، إلى جانب إبعاد كل شخص سيؤثر بالسلب على الفريق من أجل الاستقرار، كل تلك الأمور ساهمت في الصعود".

وأتم "حققت الصعود من أندية كوكاكولا والبلاستيك والبنك الأهلي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، والآن وصلت للدوري الممتاز مع البنك الأهلي".

وضمن البنك الأهلي تأهله بسبب المواجهات المباشرة بينه وبين بني سويف والتي تصب لمصلحة نادي البنك الأهلي.

حقق البنك الأهلي 12 انتصارا في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية وتعادل 7 مرات وخسر مرتين فقط أمام المنيا والألمونيوم.

ويعتبر البنك الأهلي هو النادي رقم 71 في تاريخ الأندية التي شاركت في مسابقة الدوري الممتاز.

صعد البنك الأهلي هذا الموسم من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بقيادة عيد مرازيق بعد إقامة مباراة فاصلة مع جولدي وشارك في مجموعة الصعيد بعد عدم هبوط أندية من الممتاز.

واستمر مرازيق في القيادة الفنية للفريق للموسم الثاني على التوالي.