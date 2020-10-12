انتهت – حرس الحدود (1) - (2) الزمالك.. انتصار الفارس الأبيض

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - عمرو الحلواني - الزمالك - حرس الحدود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي حرس الحدود والزمالك التي تقام في ملعب المكس في إطار الجولة 33 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدفين لهدف.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق75: جووول الونش يسجل الهدف الثاني للزمالك برأسية بعد عرضية من إسلام جابر.

ق65: جووول مصطفى محمد يدرك التعادل للزمالك برأسية بعد عرضية من أحمد عيد.

خروج محمود علاء بين الشوطين للإصابة ومشاركة محمد عبد الغني.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدف دون رد.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق22: تألق كبير من أحمد السعدني حارس الحدود، عرضية من أحمد عيد حولها أوباما بتسديدة تصدى لها السعدني وارتدت لكاسونجو ليتصدى له مجددا قبل أن يسدد المهاجم الكونغولي الكرة خارج الملعب.

ق7: جووول عمرو الحلواني يسجل الهدف الأول لحرس الحدود من ركلة جزاء.

ق6: ركلة جزاء لحرس الحدود بعد لمس الكرة ليد الونش.

انطلاق المباراة.

الزمالك حرس الحدود في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الزمالك: إصابة محمود علاء خفيفة.. لا داعي للقلق   8 دقيقة | مصر
خبر في الجول - الاتفاق السعودي يصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لضم أزارو 19 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – نهاية الولاية السادسة.. طلعت يوسف يعتذر عن عدم إكمال مهمته مع الاتحاد السكندري 39 دقيقة | الدوري المصري
الفارس يقبل الهدية.. الزمالك ينتصر على الحدود ويرسله للدرجة الثانية 49 دقيقة | مصر
إصابة محمود علاء واستبداله في مواجهة الحدود ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: هذا موقف الشناوي وأيمن أشرف أمام الوداد.. وقرار من موسيماني 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إيموبيلي: تريزيجيه مثلي الأعلى.. وفخور برؤية اسمي مع ميسي ورونالدو 3 ساعة | أوروبا
مدرب البنك الأهلي بعد الصعود للممتاز: تجربة ليستر سيتي لم يتوقعها أحد 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك