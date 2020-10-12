انتهت – حرس الحدود (1) - (2) الزمالك.. انتصار الفارس الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي حرس الحدود والزمالك التي تقام في ملعب المكس في إطار الجولة 33 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدفين لهدف.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق75: جووول الونش يسجل الهدف الثاني للزمالك برأسية بعد عرضية من إسلام جابر.

ق65: جووول مصطفى محمد يدرك التعادل للزمالك برأسية بعد عرضية من أحمد عيد.

خروج محمود علاء بين الشوطين للإصابة ومشاركة محمد عبد الغني.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدف دون رد.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق22: تألق كبير من أحمد السعدني حارس الحدود، عرضية من أحمد عيد حولها أوباما بتسديدة تصدى لها السعدني وارتدت لكاسونجو ليتصدى له مجددا قبل أن يسدد المهاجم الكونغولي الكرة خارج الملعب.

ق7: جووول عمرو الحلواني يسجل الهدف الأول لحرس الحدود من ركلة جزاء.

ق6: ركلة جزاء لحرس الحدود بعد لمس الكرة ليد الونش.

انطلاق المباراة.