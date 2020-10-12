تشكيل الزمالك - 6 تغييرات من باتشيكو أمام حرس الحدود

يدخل فريق الزمالك لقاء حرس الحدود بـ 6 تغييرات عن التشكيل الذي لعب أمام وادي دجلة في الجولة الماضية من الدوري.

الزمالك يواجه حرس الحدود وعينه على حصد العلامة الكاملة من اللقاء من أجل الانقضاض على المركز الثاني، قبل جولة الختام في الدوري المصري.

تشكيل الزمالك شهد عودة محمود علاء ومشاركة أحمد عيد من البداية، بدلا من محمد عبد الغني وحازم إمام الذي أصيب في اللقاء الماضي.

وفي الوسط، يشارك الثنائي إسلام جابر وإمام عاشور بدلا من طارق حامد "الموقوف" ومحمد حسن الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

ويعود محمد أوناجم للظهور في التشكيل الأساسي من جديد لـ الزمالك، مع غياب أحمد سيد "زيزو" بسبب الإيقاف.

ويلعب يوسف إبراهيم "أوباما" في وسط الملعب، بينما يجلس مصطفى فتحي على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - أحمد عيد.

الوسط الدفاعي: إمام عاشور - إسلام جابر.

الوسط الهجومي: كاسونجو - أوباما - أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء لـ الزمالك كل من: محمود جنش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وياسين مرعي وكريم بامبو ومحمد عنتر ومصطفى فتحي وعمر السعيد.