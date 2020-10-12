نجم الإسماعيلي لـ فيفا: الجيل الحالي من لاعبي العراق أثبت قدرته.. هدفنا التأهل للمونديال

كشف همام طارق نجم الإسماعيلي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن هدف منتخب بلاده العراق التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

همام طارق النادي : الإسماعيلي العراق

وسلط موقع "فيفا" الضوء على جيل منتخب العراق الحالي الذي ظهر أول مرة في كأس آسيا تحت 19 عاما في عام 2012.

وقال همام طارق نجم الإسماعيلي: "أشكر الله على ما حقّقته حتى الآن. هذا توفيق كبير وشرف عظيم بأن أحمل قميص منتخب العراق في كل تلك البطولات".

وأضاف ضاحكا "ما زال لديّ الكثير، هدفنا المقبل التأهل لكأس العالم، أنا متأكد أن هذا هو ما نريده جميعاً. العراق بلد كبير وشعبه يستحق منا التضحية ونحن كلاعبين سيكون تركيزنا منصب على إتمام هذه المهمة".

ويتصدر منتخب العراق مجموعته قبل ثلاث جولات من نهاية تلك المرحلة.

وقال همام عن ذلك: نحن في صدارة المجموعة الثالثة، ولدينا ثلاث مباريات بتسع نقاط، وهدفنا الأول هو الفوز بها جميعاً. نريد أن نتأهل من موقع الصدارة للدور النهائي من أجل مواصلة حلمنا الكبير واللعب في نهائيات قطر بعد غياب طويل منذ المكسيك 1986".

وتابع نجم الإسماعيلي "لم نخض أي مباراة منذ وقت طويل، لكن عندما يحين موعد المباريات سنكون جاهزين للإنخراط سريعاً ورفع المستوى الفني من أجل استكمال التصفيات".

وأضاف "أعتقد أن عام 2021 سيكون مزدحماً بالمباريات الدولية ولكن لا ضير من ذلك لأنه قد يكون أفضل حتى نبقى في تواصل دائم وتكون النتائج أفضل في كل مرة".

وواصل "هذا الجيل من اللاعبين، أثبت قدرته وحجز مكانه في كل البطولات التالية، وأعتقد أنني محظوظ لخوض كل تلك البطولات الكبيرة. فزت بلقب كأس آسيا تحت 23 سنة في نسختها الأولى، ولعبت بمسابقة كرة القدم في الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو وفي كأس آسيا مرتين".

وأتم نجم الإسماعيلي تصريحاته "هذا أقل ما يمكن أن نقدمه للشعب العراقي الذي يعيش أوقاتاً صعبة ويحتاج للفرح".