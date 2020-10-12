كرة سلة - طنطا يخاطب أمن الغربية لاستضافة الدورة المجمعة الثانية بدوري المرتبط

أرسل مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي خطابا لمساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية لاستضافة الدورة المجمعة الثانية بكرة السلة لدوري المرتبط.

ويقع نادي طنطا في المجموعة التي تضم أندية الأهلي وطلائع الجيش والزهور.

وأقيمت الدورة المجمعة الأولى في النادي الأهلي بالجزيرة بدلا من صالة حلوان التي تم الإعلان عنها.

وكشف محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com أن تغيير الصالة كان بناء على طلب الأندية الأربعة والاتحاد المصري ليس طرفا في الأمر.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

نتشرف بأن نهدي سيادتكم أرقي تحيات وتقدير رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي وتحياتي الشخصية لشخص سيادتكم الموقر اما بعد.

نحيط سيادتكم علما بأنه سوف تقام الدورة المجمعة الثانية بدوري المرتبط لكرة السلة على ملاعب نادي طنطا أيام 14 و 15 و 16 / 10 / 2020 بحضور أربعة فرق هي (الأهلي - الجيش - الزهور - طنطا ) طبقا للجدول الآتي:

14/10/2020 الاربعاء : الزهور × الأهلي الساعه الثانية ظهرآ مرتبط والسادسة مساءا رجال، طنطا × الجيش الساعه الرابعة عصرا مرتبط والثامنة مساءا رجال.

15/10/2020 الخميس : طنطا × الأهلي الساعه الثانية ظهرا مرتبط والسادسة مساءا رجال، الجيش × الزهور الساعه الرابعة عصرا مرتبط والثامنة مساءا رجال.

16/10/2020 الجمعة: الجيش × الأهلي الساعه الثانية ظهرا مرتبط والسادسة مساءا رجال، طنطا × الزهور الساعه الرابعة عصرا مرتبط والثامنة مساءا رجال.

لذا يرجي من سيادتكم التكرم بالموافقة علي ارسال قوة لتأمين المباريات بدون جمهور علما بأن الإتحاد المصري لكرة السلة قد قرر إقامة جميع المباريات بدون جمهور.