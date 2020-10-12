لاعب إنجلترا السابق: ماونت يستطيع أن يكون دي بروين لمنتخبنا

يؤمن جيمي ريدناب لاعب منتخب إنجلترا في التسعينيات من القرن الماضي أن ماسون ماونت يستطيع أن يقوم بدور كيفن دي بروين مع الأسود الثلاثة.

وكان منتخب إنجلترا تغلب على بلجيكا بهدفين لهدف في ثالث جولات دوري الأمم الأوروبية ليتصدر المجموعة الثانية.

وتحدث ريدناب لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "منتخب بلجيكا يمتلك لاعبا رائعا هو دي بروين، بعض تمريراته كانت رائعة وكان في كل مكان بالملعب".

وأردف "عندما نتحدث عن ماسون ماونت فأنا أريده أن يجتهد أكثر، دي بروين يلعب في طريقة لعب تعتمد على وجود ثلاثة لاعبين في خط الوسط، لكنه يذهب لكل مكان ليطلب الكرة".

وتابع "أينما توجد الكرة فسيجدها دي بروين، ماسون يستطيع القيام بالدور ذاته لمنتخب إنجلترا، لا يجب فقط أن تتمركز في المكان الصحيح".

وأتم ريدناب حديثه "بالنسبة لهدف ماونت، فقد تمركز بشكل جيد وسجل الهدف لأنه كان يستحقه".