رسميا - صعود البنك الأهلي إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 17:35

كتب : رضا السنباطي

البنك الأهلي

تأهل البنك الأهلي إلى الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وتعادل البنك الأهلي أمام بترول أسيوط بهدف لكل فريق، ليصل البنك الأهلي إلى النقطة 44 ليتساوى مع بني سويف الذي تغلب على طهطا بهدفين دون رد.

وضمن البنك الأهلي تأهله بسبب المواجهات المباشرة بينه وبين بني سويف والتي تصب لمصلحة نادي البنك الأهلي.

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حقق البنك الأهلي 12 انتصارا في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية وتعادل 7 مرات وخسر مرتين فقط أمام المنيا والألمونيوم.

ويعتبر البنك الأهلي هو النادي رقم 71 في تاريخ الأندية التي شاركت في مسابقة الدوري الممتاز.

صعد البنك الأهلي هذا الموسم من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بقيادة عيد مرازيق بعد إقامة مباراة فاصلة مع جولدي وشارك في مجموعة الصعيد بعد عدم هبوط أندية من الممتاز.

واستمر مرازيق في القيادة الفنية للفريق للموسم الثاني على التوالي.

البنك الأهلي الدرجة الثانية
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