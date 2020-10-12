المصري يهزم الاتحاد ويحقق ما لم يفعله طوال الموسم

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 17:08

كتب : محرر في الجول

بهاء مجدي وخالد قمر في مباراة المصري والاتحاد السكندري

حول المصري تأخره بهدف إلى فوز على الاتحاد السكندري 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 من الدوري الممتاز ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

وانتصر المصري على الجونة والإسماعيلي بنفس النتيجة 2-0، قبل الفوز على الاتحاد اليوم الاثنين.

ليحقق المصري 3 انتصارات متتالية لأول مرة هذا الموسم، ويواصل النتائج الجيدة تحت قيادة علي ماهر.

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ورفع المصري رصيده إلى 42 نقطة من 32 مباراة ليرتقي إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

افتتح الاتحاد التسجيل مبكرا عن طريق كريم الديب في الدقيقة 11 بعدما تابع تسديدة رزاق سيسيه المرتدة من الحارس أحمد مسعود.

ثم أنقذ مسعود مرماه من هدف ثان بعدما تصدى لتسديدة خالد الغندور بعد عرضية من سيسيه المزعج.

لكن المصري نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول بعدما احتسب محمد معروف حكم اللقاء ركلة جزاء بعد لمسة يد على إسلام جمال.

ونجح عمر كمال عبد الواحد في تحويلها بنجاح إلى الشباك.

وبعد 10 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، حصل المصري على ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد على مروان النجار.

ونجح مفتاح طقطق في تحويل الكرة بنجاح إلى شباك الاتحاد، ليخطف التقدم للمصري.

اندفع الاتحاد للهجوم بعد نزول أحمد رفعت وخالد قمر وصبري رحيل، لكن حافظ المصري على خطورته بالهجمات المرتدة.

وأنقذ أحمد حجي الاتحاد من استقبال الهدف الثالث في الدقيقة 74 بعدما تدخل بشكل رائع وأبعد الكرة من أمام عمر كمال المنفرد.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة، بعدما أهدى دفاع الاتحاد الكرة لفريد شوقي الذي انفرد بعماد السيد ولكنه أهدر الكرة بتسديدة غريبة.

المصري الاتحاد في الدوري
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