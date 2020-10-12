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مدرب بايرن السابق: طريقة جوارديولا ليست ناجحة.. ميسي فاز له بدوري الأبطال

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 15:59

كتب : FilGoal

ميسي - جوارديولا

يرى فيليكس ماجاث لاعب ألمانيا ومدرب بايرن ميونيخ السابق أن أسلوب الاستحواذ على الكرة الذي ينتهجه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ليس ناجحا إلا إذا امتلك الفريق لاعبين استثنائيين.

وقال ماجاث في حواره مع صحيفة بيلد الألمانية:"ميسي فاز بالألقاب، وليس جوارديولا. بدون ميسي، هذا الأسلوب لم ينجح مع جوارديولا، وإلا لكان توج باللقب القاري مع بايرن وسيتي منذ فترة طويلة".

وواصل "أسلوب تيكي-تاكا يكون فعالا لو تملك لاعبين مستواهم الفني يفوق منافسيهم. بالنسبة للجمهور، الاستحواذ على الكرة ممل والفريق الكبير لا يحتاج إليه. في رأيي، جوارديولا يخفق كثيرا، هذا التكتيك يجعله يتخذ قرارات خاطئة".

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ونجح جوارديولا على المستوى المحلي مع الأندية التي دربها، برشلونة وبايرن وسيتي، لكنه لم يتوج بدوري الأبطال منذ رحل عن الأول في 2012.

وفاز الإسباني بلقب الأبطال مرتين مع برشلونة لكنه لم يصل النهائي أبدا مع بايرن أو سيتي.

وعن مواطنه يورجن كلوب مدرب ليفربول بطل إنجلترا، قال ماجاث:"أسلوبه نجح بسبب التعاقدات، وليس التكتيك".

وأتم "لو لم ينتدب ليفربول الحارس أليسون مقابل 60 مليون يورو والمدافع فيرجيل فان دايك مقابل 85 مليون يورو، لم يكن لينجح أسلوب الفريق. في الماضي كنت أطلق على هذا الأسلوب الهجوم المرتد، لكن الآن يسمى الضغط العكسي".

وقاد كلوب فريق ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية في 2019، وتوج بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

جوارديولا ميسي كلوب
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