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داني ميرفي: جيمس رودريجز رائع لكنه ليس في مستوى صلاح

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 15:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بأحد أهدافه مع ليفربول في ليدز يونايتد

يرى داني ميرفي لاعب توتنام السابق أن ليفربول يملك لاعبين أكثر جودة من منافسه إيفرتون، وذلك قبل لقاء الفريقين الأسبوع المقبل.

الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي ستشهد دربي الميرسيسايد بين إيفرتون المنتشي بتصدر الدوري وليفربول حامل اللقب الذي ذاق مرارة الهزيمة 2-7 على يد أستون فيلا في الجولة الأخيرة.

وقال ميرفي في عموده بجريدة ديلي ميل: "جيمس رودريجيز لاعب رائع لكنك لن تضعه قبل محمد صلاح".

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وأضاف "لقد مدحت ريتشارليسون مهاجم إيفرتون من قبل لكنه ليس في مستوى ساديو ماني".

واكمل "حصل لوكاس ديني الظهير الأيسر للتوفيز على تقييمات جيدة ، لكن يظل أندي روبرتسون الأفضل طوال أيام الأسبوع".

الدولي الكولومبي جيمس المنضم حديثا إلى إيفرتون سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم.

بينما سجل صلاح 5 أهداف في 4 مباريات بموسم 2020-2021 من الدوري الإنجليزي حتى الآن.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، فيما يجد إيفرتون نفسه حاليًا في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

محمد صلاح ليفربول إيفرتون
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