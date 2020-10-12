المقاصة يقبل اعتذار عاشور.. وجمال عمر قائما بمهام المدير الفني

قبل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة اعتذار علي عاشور المدير الفني للفريق عن عدم استكمال المهمة.

وقال بيان رسمي صادر عن النادي، إن اعتذار عاشور جاء لأسباب خاصة.

وأعلن النادي أن جمال عمر سيقود الفريق في المباراتين المقبلتين، على أن يعاونه أحمد حسام كمدرب عام، ورجب عويس كمدرب لحراس المرمى.

وخسر المقاصة مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش 1-0، ليصرح عاشور بعدها "هناك ظروف مادية محيطة باللاعبين، يغيب عني 10 لاعبين، تقريبا فريق كامل غائب، وأضطر إلى الاستعانة بلاعبين في غير مراكزهم".

وزعم: "بعض اللاعبين انتهى الموسم بالنسبة لهم، حتى أكون صادقا، لا يغيب للإصابة سوى ميدو جابر وعاصم سعيد، أي لاعب آخر غير مصاب، أي اسم آخر يُذكر هو غير مصاب على مسؤوليتي".

وشدد: "أنا لاعب كرة قبل أن أكون مدربا، وأعرف متى تكون مصابا ومتى لا تكون مصابا".

وتابع: "ما أعرفه في الكرة أنه لو كانت لديك مشكلة مادية، فإنها تُحل دون أن تبتعد عن الملعب، يجب الإخلاص للمكان الذي تلعب فيه حتى النهاية".

وأضاف: "المقاصة متواجد في الدوري الممتاز منذ 12 عاما، ولا يوجد شخص له جنيه عند المقاصة".

وأتم: "أشكر اللاعبين المتواجدين معنا حتى اللحظة، هم رجال".

وكان علي عاشور قد تولى تدريب مصر للمقاصة خلفا لـ إيهاب جلال في 22 سبتمبر الماضي.

وتجمّد رصيد مصر للمقاصة عند 40 نقطة في المركز السابع.