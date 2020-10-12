العيسوي لـ في الجول: لجنة التعاقدات لن تقيم ريكاردو.. وقرار الاتحاد العربي صائب

شدد أبو طالب العيسوي المدرب العام للإسماعيلي أن لجنة التعاقدات بالنادي ليست مسؤولة عن تقييم هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق.

وقال العيسوي لـ FilGoal.com: "تقييم ريكاردو يعود لإدارة النادي، وهي صاحب الحق في ذلك".

وشدد "لجنة التعاقدات مسؤوليتها تنحصر في تحديد اللاعبين الراحلين والقادمين".

وأكمل العيسوي بشأن قرار الاتحاد العربي باستئناف البطولة العربية، وترك الأندية لتحدد مواعيد مبارياتها قال: "هذا قرار صائب وإيجابي".

وأكمل "هذا سوف يتيح للأندية اتخاذ القرار الأفضل لها. الإسماعيلي يولي أهمية كبيرة لهذه البطولة والفوز بها".

ويواجه الإسماعيلي الرجاء المغربي، فيما يتنافس الاتحاد والشباب السعوديان على المقعد الثاني للمباراة النهائية.

وفاز الإسماعيلي ذهابا على الرجاء المتوج مؤخرا بالدوري المغربي 1-0، قبل أن تتسبب جائحة كورونا في إيقاف البطولة.