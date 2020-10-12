أرقام في الجول – أليو ديانج.. 100 دقيقة من كسح الألغام أمام بيراميدز

لن تقابل كثيرا، في الدوري المصري، لاعب وسط مدافع يقدم أداء كالذي قدمه أليو ديانج ضد بيراميدز في الجولة 33 من الدوري.

أداء نظيف بلا ارتكاب لخطأ واحد رغم حصوله على الكرة من لاعبي بيراميدز 20 مرة، وربما كان أهم لاعب للأهلي هجوميا، رقميا على الأقل.

من أصل 4 محاولات ناجحة للأهلي على مرمى بيراميدز، كان ديانج مسؤولا عن محاولتين، كما وضع حسين الشحات في وضع شبه انفراد بالمهدي سليمان، وتسبب في ركلة الجزاء التي أهدرها أفشة.

كل تلك الأرقام تكتسب صبغة أخرى، عندما تعلم أن ديانج لعب دون شريكه عمرو السولية منذ الدقيقة 39 بسبب طرده، وأن شريكه كان أفشة صانع الألعاب بالأساس.

فماذا فعل ديانج في دقائق لعبه الـ 100 ضد بيراميدز؟

مثلما تألق في مباراة الدور الأول وكان بطل فوز الأهلي الأول على بيراميدز، تألق في مباراة الدور الثاني.

ديانج استرجع الكرة للأهلي 20 مرة خلال المباراة، منهم 6 عبر الاستخلاص المباشر من لاعبي بيراميدز، وقطع التمريرات 3 مرات، كما حصل على الكرة الثانية 10 مرات.

أماكن استرجاع ديانج للكرة كانت تقريبا في كل مكان في ثلثي ملعب الأهلي.

ديانج حقق نسبة نجاح في التمريرات 89%، ومن بين تمريراته الناجحة خلق فرصتين محققتين لفريقه.

خريطة تحركات ديانج، تثبت أنه كان القلب النابض للأهلي خلال المباراة ومحركه الأساسي.

نجح ديانج كذلك في 3 مراوغات، بينهم اثنين في نصف ملعب بيراميدز.

كل ذلك، دون ارتكاب خطأ واحد وفقد الكرة 4 مرات فقط تحت الضغط.

في مباراة احتاج فيها الأهلي للدفاع واللعب على المرتدات، قدم ديانج ذلك الأمر لبيتسو موسيماني بطريقة رائعة، مسيطرا على خط وسط بيراميدز الهجومي وصانعا الفارق لفريقه هجوميا.