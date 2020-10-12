كافاني عن مواجهة سان جيرمان كلاعب لـ يونايتد: هذه هي الحياة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 13:15

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

تحدث إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الجديد عن مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في أولى مبارياته الأوروبية مع الشياطين الحمر الأسبوع المقبل.

ويحل يونايتد ضيفا على سان جيرمان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن أوقعتهما القرعة في مواجهة ساخنة.

وقال كافاني لموقع ناديه الجديد: "هذه هي الحياة، كنت أفكر كيف سارت المقادير والأمور".

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وأضاف "إنه أمر لا يصدق ببساطة، تحدث الأشياء دائمًا لسبب ما، وأحيانًا بأكثر الطرق التي لا تصدق. لذا حان دوري الآن لتجربة واحدة من تلك اللحظات التي لا يمكنك تخيل حدوثها".

وانتقل كافاني إلى يونايتد قادما في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وذلك في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية.

وشدد مهاجم منتخب أوروجواي "سيكون شعورًا رائعًا وتجربة جميلة وهذا شيء يسعدني جدًا".

ويقع يونايتد في المجموعة الثامنة رفقة كل من سان جيرمان ولايبزيج وإسطنبول باشاك شهير.

أحد زملاء كافاني السابقين انتقل للعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أيضا، وهو تياجو سيلفا المنتقل من سان جيرمان إلى تشيلسي.

وقال كافاني عن ذلك "سيكون من الرائع أن ألتقي بتياجو سيلفا كلاعب لتشيلسي، لن يكون الأمر سهلاً".

وأتم "سيكون الأمر صعبًا لأنه مدافع جيد جدًا ولاعب كرة قدم ممتاز أيضًا. لكن هذه ستكون تجربة رائعة أيضًا".

ووقع المهاجم صاحب الـ33 عاما على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي لعام مع إمكانية مد العقد لموسم آخر.

وخلال سبع سنوات قضاها كافاني مع سان جيرمان خاض 301 مباراة سجل خلالهم 200 هدفا وصنع 43 آخرين.

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