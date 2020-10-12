استئناف البطولة العربية.. والأندية تحدد مواعيد المباريات

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 12:34

كتب : هاني العوضي

الإسماعيلي - الرجاء

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم استئناف منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتوقفت البطولة عند محطة نصف النهائي بسبب جائحة كورونا.

وأعلن الاتحاد العربي عن إحالة الأمر للأندية المتأهلة لنصف النهائي، لتحديد مواعيد المباريات.

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ويواجه الإسماعيلي الرجاء المغربي، فيما يتنافس الاتحاد والشباب السعوديان على المقعد الثاني للمباراة النهائية.

وفاز الإسماعيلي ذهابا على الرجاء المتوج مؤخرا بالدوري المغربي 1-0، قبل أن تتسبب جائحة كورونا في إيقاف البطولة.

كأس محمد السادس البطولة العربية
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