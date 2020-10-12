مدرب بلجيكا يوضح سبب استبدال دي بروين أمام إنجلترا

أوضح روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أسباب استبدال نجمه كيفن دي بروين في لقاء إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية يوم الأحد.

وخرج دي بروين بعدما طلب التبديل خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز صعب للإنجليز.

وقال مارتينيز في تصريحات لوسائل الإعلام: "لن أقول إن كيفن دي بروين مصاب".

وأضاف "لقد قال إنه يشعر بشيء، ومن السابق لأوانه معرفة ما يعاني منه".

وتابع "دي بروين لم يكن لائقا بنسبة 100%، لقد كان تغييرا احترازيا".

ومن المتوقع أن يغيب نجم مانشستر سيتي عن لقاء إيسلندا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء.

وفازت إنجلترا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

تقدم روميلو لوكاكو بالهدف الأول لبلجيكا في الدقيقة الـ16 من ركلة جزاء.

منتخب إنجلترا رد بقوة وأدرك التعادل في الدقيقة الـ39 عن طريق ماركوس راشفورد.

وفي الدقيقة الـ64 أضاف ماسون ماونت هدفا ثانيا، ليفوز الأسود الثلاثة باللقاء.

الفوز رفع رصيد إنجلترا للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثاني.