مدرب بلجيكا يوضح سبب استبدال دي بروين أمام إنجلترا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 12:26

كتب : FilGoal

دي بروين - بلجيكا - فرنسا

أوضح روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أسباب استبدال نجمه كيفن دي بروين في لقاء إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية يوم الأحد.

وخرج دي بروين بعدما طلب التبديل خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز صعب للإنجليز.

وقال مارتينيز في تصريحات لوسائل الإعلام: "لن أقول إن كيفن دي بروين مصاب".

أخبار متعلقة
بيليستري: رفضت ليون من أجل مانشستر يونايتد رابطة الدوري الإنجليزي تعلق على مشروع "الصورة الكبيرة": المطالب الفردية قد تتلف اللعبة دوري أمم أوروبا – إنجلترا تهزم بلجيكا.. وهولندا تتعادل مع البوسنة لا غالب بين البطلين.. البرتغال وفرنسا يتعادلات سلبيا

وأضاف "لقد قال إنه يشعر بشيء، ومن السابق لأوانه معرفة ما يعاني منه".

وتابع "دي بروين لم يكن لائقا بنسبة 100%، لقد كان تغييرا احترازيا".

ومن المتوقع أن يغيب نجم مانشستر سيتي عن لقاء إيسلندا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء.

وفازت إنجلترا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

تقدم روميلو لوكاكو بالهدف الأول لبلجيكا في الدقيقة الـ16 من ركلة جزاء.

منتخب إنجلترا رد بقوة وأدرك التعادل في الدقيقة الـ39 عن طريق ماركوس راشفورد.

وفي الدقيقة الـ64 أضاف ماسون ماونت هدفا ثانيا، ليفوز الأسود الثلاثة باللقاء.

الفوز رفع رصيد إنجلترا للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

كيفن دي بروين بلجيكا مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – كهربا يسافر مع الأهلي إلى المغرب.. وفرصته قائمة ضد الوداد 10 دقيقة | إفريقيا
استئناف البطولة العربية.. والأندية تحدد مواعيد المباريات 25 دقيقة | الوطن العربي
مدرب بلجيكا يوضح سبب استبدال دي بروين أمام إنجلترا 33 دقيقة | أوروبا
بيليستري: رفضت ليون من أجل مانشستر يونايتد 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إثباتا لجاهزيته لـ الوداد.. الشناوي يتدرب للمرة الثالثة على التوالي دون مشاكل ساعة | إفريقيا
منافس الزمالك والإسماعيلي - جناح الرجاء بعد التتويج بالدوري: نستهدف الثلاثية ساعة | إفريقيا
كاف يعلن أسماء 17 حكما يعسكرون تمهيدا لمباريات دوري الأبطال والكونفدرالية ساعة | إفريقيا
ليكرز يحصد لقب NBA على حساب هيت ويعادل رقم سيلتكس القياسي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 2 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك