ليكرز يحصد لقب NBA على حساب هيت ويعادل رقم سيلتكس القياسي

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس وأنطوني دايفز - لوس أنجلوس ليكرز

حقق لوس أنجلوس ليكرز لقب دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA للمرة الـ 17 في تاريخه، عقب الفوز على ميامي هيت في المباراة السادسة لسلسلة النهائي، ليفوز بالسلسلة 4-2.

ليكرز فاز 106-93، ليعادل الرقم القياسي لبوسطن سيلتكس في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 17 مرة لكل منهما.

وكان من الطبيعي أن يحصد ليبرون جيمس لقب أفضل لاعب في النهائي، ليكون الأول في تاريخ اللعبة الذي يحصد هذا اللقب مع 3 فرق مختلفة.

أخبار متعلقة
كرة سلة - رغم التوقيع لـ سموحة.. هالة الشعراوي تنضم إلى سبورتنج كرة سلة - الأهلي يضم عمرو الجندي وعمر طارق.. وأيمن شوكت إلى الجزيرة كرة سلة - ليكيب: ميتروبوليتانز 92 يضم عاصم مرعي لشهرين

وتألق جيمس في المباراة الأخيرة من السلسلة – كسابقاتها – حيث أحرز 28 نقطة وحصل على 14 كرة مرتدة.

وتوج جيمس باللقب للمرة الرابعة في مسيرته، التي لا تسبقها سوى مسيرة مايكل جوردان المتوج بـ 6 ألقاب.

NBA
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيليستري: رفضت ليون من أجل مانشستر يونايتد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إثباتا لجاهزيته لـ الوداد.. الشناوي يتدرب للمرة الثالثة على التوالي دون مشاكل 19 دقيقة | إفريقيا
منافس الزمالك والإسماعيلي - جناح الرجاء بعد التتويج بالدوري: نستهدف الثلاثية 34 دقيقة | إفريقيا
كاف يعلن أسماء 17 حكما يعسكرون تمهيدا لمباريات دوري الأبطال والكونفدرالية 49 دقيقة | إفريقيا
ليكرز يحصد لقب NBA على حساب هيت ويعادل رقم سيلتكس القياسي ساعة | رياضات أخرى
رابطة الدوري الإنجليزي تعلق على مشروع "الصورة الكبيرة": المطالب الفردية قد تتلف اللعبة ساعة | الدوري الإنجليزي
فرجاني ساسي ينفي إصابته بكورونا ويقرر البقاء في تونس 5 أيام 2 ساعة | مصر
مواعيد مباريات الإثنين 12 أكتوبر 2020.. الحدود يواجه الزمالك وجولة حاسمة في مجموعة الصعيد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 2 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك