ليكرز يحصد لقب NBA على حساب هيت ويعادل رقم سيلتكس القياسي

حقق لوس أنجلوس ليكرز لقب دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA للمرة الـ 17 في تاريخه، عقب الفوز على ميامي هيت في المباراة السادسة لسلسلة النهائي، ليفوز بالسلسلة 4-2.

ليكرز فاز 106-93، ليعادل الرقم القياسي لبوسطن سيلتكس في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 17 مرة لكل منهما.

وكان من الطبيعي أن يحصد ليبرون جيمس لقب أفضل لاعب في النهائي، ليكون الأول في تاريخ اللعبة الذي يحصد هذا اللقب مع 3 فرق مختلفة.

وتألق جيمس في المباراة الأخيرة من السلسلة – كسابقاتها – حيث أحرز 28 نقطة وحصل على 14 كرة مرتدة.

وتوج جيمس باللقب للمرة الرابعة في مسيرته، التي لا تسبقها سوى مسيرة مايكل جوردان المتوج بـ 6 ألقاب.